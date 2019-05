Lehrer nach Spuck-Skandal an HTL suspendiert

In einer Wiener HTL ist ein Lehrer nach einem Konflikt mit einem Schüler suspendiert worden. Ein unfassbares Video, das am Donnerstag aufgenommen wurde, verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. Darauf ist ein heftiger Streit zwischen einem Schüler und einem Lehrer zu sehen.

Video zum Thema Streit eskaliert: Lehrer spuckt auf Schüler Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Streit eskaliert

Die Situation ist bereits zu Beginn des 22 Sekunden langen Clips aufgeladen. Ein Lehrer hält einen der Schüler im Klassenzimmer fest und fordert ihn auf, zum Direktor zu gehen. Der Streit schaukelt sich in Folge immer mehr hoch und eskaliert dann völlig. Der Lehrer bespuckt schließlich sogar den Jugendlichen. Dieser wird dann handgreiflich und stößt den Lehrer gegen die Schultafel.

Ein Sprecher der Bildungsdirektion bestätigte die Suspendierung. Der Lehrer, der ohnehin im Sommer die Schule verlassen hätte, wird zudem einvernommen. Aber auch dem Schüler drohen disziplinäre Konsequenzen. "Wir dulden keinerlei Gewalt und respektloses Verhalten an unseren Schulen", hieß es in der Stellungnahme.