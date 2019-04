Lenker floh in Wien vor Polizei - Beamtin musste zur Seite springen

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist am Montagvormittag in der Wiener Innenstadt der Polizei davongerast. Eine Beamtin musste sich durch einen Sprung zur Seite retten. Auf der Mariahilfer Straße wurde der Lenker schließlich von der Polizei gestoppt und festgenommen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Gegen 10.00 Uhr wollten Beamten den Mann in der Getreidegasse kontrollieren, aber er fuhr weiter. Schließlich stoppte er doch, aber noch bevor ihn die Beamten einer Kontrolle unterziehen konnten, "hat das Fahrzeug wieder beschleunigt", wodurch die Polizistin zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden, berichtet Fürst. Auf der Mariahilfer Straße wurde der Wagen dann vor den Augen zahlreicher Passanten gestoppt und der Lenker aus dem Fahrzeug geholt.