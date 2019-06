Madame Nina: Abschied von Wiens letzter Puffmutter

Nina Janousek, Tochter eines kroatischen ­Generalmajors, eröffnete vor 36 Jahren das legendäre Nobelbordell Ninas Club Bar in der Wiener Innenstadt.



Vor zwei Wochen verstarb die Rotlicht-Ikone schließlich im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Am Donnerstag wurde sie beigesetzt. Um 14.10 Uhr wurde "Madame Nina" in der Feuerhalle in Wien-Simmering eingeäschert. Ihre engsten Freunde und Wegbegleiter waren anwesend, allen voran ihr Mann Baldur, und nahmen zum letzten Mal Abschied von jener Frau, die mehr über den ein oder anderen Präsidenten, Geistlichen oder internationalen Popstar wusste, als ihnen lieb war.

© TZOe/Stögmüller Madame Nina mit ihrem Ehemann Baldur

Vor zwei Jahren packte sie schließlich in ihren Memoiren "Madame Nina weiß alles" die ein oder andere pikante Anekdote aus. Damals war sie zu Gast auf oe24.TV und ließ sich die schlüpfrigen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte entlocken. Politiker, Künstler, Manager und Geistliche gingen bei ihr ein und aus und Madame Nina wusste eben alle pikanten Details. Wer ein besonders angenehmer Gast war und wer nach dem Sex um Vergebung bat, verriet sie im Interview mit Katrin Lampe.