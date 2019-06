Mädchen-Mörder missbrauchte Häftling in Zelle

Als Mörder mit dem Milchgesicht ging Jus-Student Philipp K. vor neun Jahren in die Kriminalgeschichte ein. Der damals 22-Jährige soll in seiner Wohnung in Hietzig seine Freundin Stefanie P. brutal mit 200 Messerstichen getötet haben. Kopf und Arme der 21-Jährigen wurden abgetrennt und im Müll entsorgt. Der Student, der eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßt und das Verbrechen nach wie vor bestreitet, steht heute erneut vor Gericht.

Philipp K. soll im vergangenen Jahr einen Mithäftling in einer Sonderabteilung der JA Krems-Stein vergewaltigt haben. Die An­klage lautet auf Missbrauch einer wehrlosen und psychisch beeinträchtigten Person. Der Mitgefangene hatte aus gesundheitlichen Gründen starke Medikamente erhalten, war eingeschlafen. In diesem Zustand soll ihn Philipp K. vergewaltigt ­haben. Das Opfer leide bis heute unter psychischen ­Folgen, heißt es.

Dem früheren Jus-Studenten drohen weitere 15 Jahre Gefängnis.