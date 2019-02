Mäuseplage sorgt für Sperre von Wiener Schule

In der Löwenschule in Wien-Donaustadt sind die Mäuse los! Die kleinen Nager wurden mittlerweile sogar zur Plage und zwingen die Schüler, die sonst in den Pavillions gegenüber dem Hauptgebäude fleißig dem Unterricht folgen nun in ein Ausweichquartier. Das berichtet "Wien heute" am Montag. Die MA 56 musste reagieren, wie es heißt. Es sei "kurzfristig einmal unzumutbar", dass sich Schüler hier weiter aufhalten, erklärt Robert Oppenauer von der Behörde. Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die "Evakuierung".

Direktorin und Elternvertretung geschockt

Vorerst findet in den Pavillions kein Unterricht mehr statt. Die Direktorin der Schule zeigt sich zutiefst bestürzt über die Schließung der Klassenräume. Es sei "ein Desaster für Kinder und KollegInnen mitten im Schuljahr", so Silvia Haberler im Interview. Auch die Elternvertretung zeigt sich geschockt. "Kinder und Lehrer fühlen sich hier wohl. Das ist ein Wahnsinn für uns", erklärt Elternvertreterin Petra Freiberg im ORF-Interview.

Weitere Maßnahmen noch unklar

Als Ausweichquartier soll nun das Hauptgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite dienen. Wie es nun weitergeht, ist aber noch nicht zur Gänze geklärt. Eine Entscheidung über die nächsten Schritte soll aber noch diese Woche fallen, die auch umgehend an die Eltern weitergeleitet werden soll.