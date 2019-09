Mann attackiert Polizisten in Wien

Wien. Ein 37-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in der Mautner-Markhof-Gasse in Wien-Simmering einen Polizeibeamten mehrfach gestoßen, nachdem dieser einen heftigen verbalen Streit zwischen dem Angreifer und einer 33-Jährigen zu schlichten versucht hatte. Daraufhin setzte der Beamte Pfefferspray gegen den Mann ein und nahm ihn vorläufig fest, berichtete die Polizei am Dienstag.

Auch die Frau wendete sich anschließend gegen die anwesenden Beamten. Sie teilte Beschimpfungen aus und verhielt sich aggressiv, woraufhin sie ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.