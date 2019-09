Mann drohte Hundehalter und Polizei mit Holz-Prügel

Wien. Ein Notruf ging am Freitagmittag bei der Polizei ein. Ein Mann bedrohe zwei Hundehalter mit einem Ast und hindere sie am Verlassen der Hundezone. Die Polizisten konnten beim Eintreffen einen 33-jährigen Polen anhalten, der mit einem großen Ast in der Hand den Zaun der Hundezone entlang schritt. Als die Beamten ihn ansprachen hob er den Ast vor ihnen drohend. Die Polizisten mussten ihn lautstark anweisen den Ast fallen zu lassen, was er dann schlussendlich auch tat. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.