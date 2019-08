Mann fiel beim Fensterputzen aus 3. Stock: Lebensgefahr

Wien. Ein 75-Jähriger ist am Dienstag aus dem dritten Stock eines Hauses in der Pfeilgasse in Wien-Josefstadt rund zehn Meter in die Tiefe auf ein Fahrrad gestürzt. Der Mann war beim Eintreffen der Wiener Berufsrettung noch ansprechbar, wurde aber bei dem Unfall gegen 8.30 Uhr lebensgefährlich verletzt.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Patient in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Er erlitt u.a. zahlreiche Brüche, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung.