Mann geriet mit Arm in die Nudelmaschine

In der „Pasta Manifattura“ am Naschmarkt ereignete sich gestern ein schrecklicher Unfall. Ein Mitarbeiter geriet um etwa 11 Uhr mit dem Arm in eine Nudelmaschine. Albert C., Kellner beim „Fischviertel“ ein paar Meter weiter war zufällig vor Ort. „Es war ein furchtbarer Anblick, wir sind unter Schock.“

Der Mann musste samt der Maschine, in der fast der ganze Arm steckte, abtransportiert werden. Feuerwehr, Polizei und Rettung waren im Einsatz.