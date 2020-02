Mann hantierte mit Airsoft-Gewehr am Dach

Großeinsatz in Wien-Donaustadt: 54-Jähriger wurde angezeigt.

Ein 54-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag auf dem Dach eines Wohnhauses in der Bergengasse in Wien-Donaustadt mit einem Gewehr hantiert und damit einen WEGA-Einsatz ausgelöst. Zeugen, die den Mann beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Der Verdächtige habe außerdem mehrmals durch das Zielfernrohr geblickt.

Beamte der Spezialeinheit rückten an und machten den Mann ausfindig. Er gab an, dass es sich lediglich um ein Airsoft-Gewehr handle, er das Zielfernrohr einstellen wollte und keine bösen Absichten gehabt habe, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag. Das Gewehr wurde sichergestellt und der Mann angezeigt. Gegen den österreichischen Staatsbürger wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu kurzfristigen Sperren im Nahbereich der Einsatzörtlichkeit.