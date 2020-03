Mehrmals stach der Angreifer auf sein Opfer ein. Der Verdächtige konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

In der Quadenstraße in Wien-Donaustadt spielten sich am Freitag heftige Szenen ab. Ein Mann wurde auf offener Straße mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach mehrmals auf sein Opfer ein. Der Mann wurde schwer verletzt ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, allerdings konnte der Verdächtige wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.