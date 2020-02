Mann raubt 100.000 Euro aus Banktresor

Aus einem unversperrten Tresor entnahm der Mann Bargeld und flüchtete aus der Bank Richtung stadteinwärts.

Wien. Ein derzeit unbekannter Täter betrat am 20. Dezember 2019 eine Bankfiliale in Wien-Landstraße. Aus einem unversperrten Tresor entnahm der Mann Bargeld und flüchtete aus der Bank Richtung stadteinwärts. Die Schadenssumme beträgt etwas mehr als hunderttausend Euro, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 40-50 Jahre alt, schwarz/grauer Dreitagebart, sehr schlanke Statur, Brille mit schwarzem Rahmen, dunkle Kapuzenjacke, helle Jeanshose, grau/schwarze Arbeitshandschuhe mit weißem Aufdruck, graue Schuhe mit schwarzer/weißer Sohle, olivgrüner Rucksack.

Es konnte Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Diebstahl, Gruppe Popernitsch, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.