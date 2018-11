Mann schlägt mit Krücke auf 27-Jährigen ein

Am Praterstern kam es am Sonntag zu einer Krücken-Attacke. Polizisten konnten bei einem 51-jährigen Mann auf einer Sitzbank keine stabile Atmung feststellen und versuchten den Mann zu wecken. Plötzlich eilte ein 27-Jähriger zur Hilfe und versuchte ebenfalls den Mann zu wecken. Als der 51-Jährige munter wurde, schrie er den 27-Jährigen mit dessen Namen an, nahm seine Krücke und schlug auf diesen ein. Da sich der Mann (slowakischer Staatsangehöriger) nicht beruhigen ließ, wild mit der Krücke herumfuchtelte und erneut versuchte auf den 27-Jährigen einzuschlagen, mussten die Beamten den Pfefferspray einsetzen. Der 27-Jährige wurde durch den Vorfall leicht im Bereich des Brustkorbes verletzt.