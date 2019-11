Mann stahl diesen Hund: Wer hat "Meggy" gesehen?

Am Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter einen Hund am Maurer Hauptplatz in Wien vor den Augen der Besitzerin gestohlen.

Wien. Die Hundebesitzerin "ist mir vorhin weinend begegnet", schreibt eine Twitter-Userin, die sofort die Straße abgefahren ist, um den Hunde-Dieb zu finden. Sie hat nun in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet. Am Freitagmorgen war um 8.30 Uhr ein Hund vor den Augen ihrer Besitzerin gestohlen worden. Der Name des Hundes ist "Meggy". Sie ist etwa 40 cm groß und "hat sich gegen den Dieb (1,75 cm, unauffällig gekleidet, akzentfreies Deutsch) heftig gewehrt", schreibt die besorgte Userin. Achtung, Wien: im ca. 8:30 h wurde am Maurer Hauptplatz dieser Hund gestohlen. Name „Meggy“, ca 40 cm hoch, hat sich gegen den Dieb (1,75 cm, unauffällig gekleidet, akzentfreies Deutsch) heftig gewehrt. Bitte RT, auch auf FB, helft dem verzweifelten Frauchen. DN gern an mich pic.twitter.com/csTVuV5kGu November 22, 2019 "Obacht bitte, wenn ihr einen Hund seht, auf den diese Beschreibung passt, der unwillig an der Leine geht. Meggy wurde in Kroatien von der Straße gerettet und verhält sich bestimmt auffällig. Kann auch sein, dass sie ausbüxt und ziellos herumirrt", schreibt die Userin warnend weiter.