Mann stieß Fremden von Salztorbrücke in Donaukanal

Schock am frühen Dienstagnachmittag in Wien. Auf der belebten Salztorbrücke attackierte ein psychisch Kranker einen wildfremden Mann und stieß ihn in den Donaukanal.

Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Binnen Minuten waren mehrere Polizeiwagen vor Ort. D Wie die Polizei berichtete, zogen Passanten den Mann rasch aus dem Wasser. Er blieb unverletzt. Der Angreifer wurde sofort angehalten und nach der Befragung in ein Krankenhaus gebracht. Anzeige wird erstattet.