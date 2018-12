Mann von Lkw überrollt & eingeklemmt: Lebensgefahr

Am Mittwoch kam es am Lerchenfelder Gürtel zu einem dramatischen Unfall. Ein Lkw war auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Uhlplatz unterwegs. Plötzlich tauchte plötzlich ein Fußgänger auf der Fahrbahn auf, der die Straße überqueren wollte.

Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zwillingsreifen des Lasters erfasst den Fußgänger und klemmte ihn unter dem tonnenschweren Fahrzeug ein.

Dabei erlitt das Opfer, dessen Identität derzeit noch nicht feststeht, lebensgefährliche Verletzungen an den Beinen. Sofort war die Berufsrettung Wien vor Ort und führte die Erstversorgung durch. Danach wurde der Verletzte in einen Schockraum in ein Wiener Spital gebracht.