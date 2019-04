Marathon und Klimaprotest lösen heute Stau-Chaos aus

Marathon. Am Sonntag um 9 Uhr fällt der Startschuss für 40.000 Läufer beim Vienna City Marathon. Bereits heute um 20 Uhr starten die ersten Sperren. Die Ringstraße zwischen Stadion- und Schottengasse ist von heute 20 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt. Am Samstagnachmittag werden die Sperren ausgeweitet, am Sonntag sind dann Dutzende Straßen, etwa der Gürtel, die Reichsbrücke oder die Linke Wienzeile gesperrt.

Demo. Für Staus wird heute auch die Klima-Demo sorgen, die sich ab 17 Uhr vom Westbahnhof zum Heldenplatz bewegt.

Weltweit gehen Schüler freitags auf die Straße, um Druck auf die Regierungen auszuüben, die Klimapolitik „radikal zu ändern“. Auch in Österreich ist der Protest der Jungen – gestartet von Aktivistin Greta Thunberg – vor wenigen Wochen angekommen.

Am heutigen Freitag sollen in Wien aber diesmal auch „die Erwachsenen“ mitdemonstrieren. Während der Unterrichtszeit ab Mittag wird zum Klimastreik am Heldenplatz aufgerufen. Um 17 Uhr dann zur großen Demo (Start: Westbahnhof). Ob die Proteste ähnlich groß werden wie jene Mitte März, als sich bis zu 25.000 Personen beteiligten, konnten die Organisatoren im Vorfeld nicht abschätzen.