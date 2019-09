Massen-Keilerei am Würstelstand: Polizist verletzt

Wien. Beim Versuch, eine Rauferei bei einem Würstelstand in Wien-Donaustadt zu schlichten, sind Polizisten in der Nacht auf Sonntag selbst zwischen die Fronten geraten. Ein 50-Jähriger attackierte einen Beamten und verletzte ihn am Oberkörper. Bei der Auseinandersetzung dürfte einmal mehr reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein.

Die Polizei wurde kurz vor 3.00 Uhr zu der Rauferei am Dr.-Adolf-Schärf-Platz gerufen, an der bis zu fünf Personen beteiligt waren. Der 50-jährige österreichische Staatsbürger rastete aus, als die Beamten den Sachverhalt rekonstruieren wollten, und schlug auf den Polizisten ein. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.