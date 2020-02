Massen-Schlägerei bei Geburtstags-Party

In und vor einem serbischen Schnitzellokal ging es in der Nacht auf Sonntag rund.

Wien. Zu einem aufsehenerregenden Blaulichteinsatz kam es in der Nacht auf Sonntag im 20. Bezirk in Wien: Wie mehrere Anrainer bestätigten, gingen rund um das Express-Schnitzel-Restaurant an der Ecke mit der Gerhadusgasse – das auch über einen großen ­Veranstaltungssaal verfügt – die Emotionen hoch.

Als die Polizei eintraf, fand sie sich mitten in einer Massenschlägerei, die sich aus dem Lokal auf Gehsteig und Straße verlagert hatte.

Die Polizei musste sogar Verstärkung anfordern, um der Lage vor Ort Herr zu werden. Am Ende konnten etwa 20 Beamte den Streit mit 50 (!) Beteiligten schlichten, der sich im Umfeld einer ­serbischen Großfamilie mit ­Roma-Wurzeln entzündet hatte. Wie ÖSTERREICH von einer Kellnerin des Lokals erfuhr, war eine Geburtstagsparty eskaliert. Alkohol sei geflossen, und ein Wort ergab das andere. Um was es ging, daran können sich ­vermutlich nicht einmal die Beteiligten erinnern.

Sogar die Straße musste von Polizei gesperrt werden

Die Cops konnten die Identität aller Beteiligten feststellen und zeigten vier Männer an. Die Rettung versorgte insgesamt vier Verletzte. Gegenüber den Beamten murmelten alle nur etwas von wegen „Streit und Familie“.(kor)