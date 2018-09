Massenschlägerei endet mit Lungenstich: Jetzt spricht der Täter

Bis zu 50 Menschen – vor allem Männer, aber auch Frauen, Jugendliche und sogar Kinder – lieferten sich Montagabend auf offener Straße in Meidling eine Schlägerei, die nur mit Müh und Not von einem Großaufgebot der Polizei beendet werden konnte.

Ein Beteiligter erlitt zwei Lungenstiche (er liegt außer ­Lebensgefahr im AKH), zwei weitere Verletzte lehnten es ab, sich behandeln zu lassen, der Messerstecher wurde verhaftet. Wie berichtet, ist der 35-Jährige geständig. Über das Motiv für den Mordversuch sickerte bisher nur durch: Es ging um eine Frau, um ihre drei Kinder und um Geld. Die Einver­nahmen werden aufgrund der Menge der Personen – allesamt serbische Roma – noch Tage dauern.

ÖSTERREICH indes hörte aus dem Umfeld der Großfamilie, die an diesem Tag eine Krisensitzung in einem Kaffeehaus abgehalten hatte, um was es bei dem Streit, der so eskaliert ist, wirklich gegangen sein soll:

Für Seitensprung kräftig zur Kasse gebeten

Demnach wollte eine 32-Jährige samt ihren Kids nach einem Seitensprung zu ihrem neuen Lover ziehen und sich daher scheiden lassen. Der Noch-Ehemann (35) bangte um die Obsorge und dass er seine Kids nicht mehr sehen würde. Dass er seine Frau nicht mehr zurückbekommen würde, war ihm indes klar – dafür sollte der Neue an der Seite seiner Ex für den vollendeten Seitensprung kräftig zur Kassa gebeten werden: 30.000 Euro sollte der 24-Jährige für die Frau (und alle „Unannehmlichkeiten“) zahlen. Er und sein Clan wollten nur 25.000 € zahlen. Weil man sich nicht einigen konnte, gingen die Gemüter schließlich hoch. Die Polizei will die Gerüchte nicht bestätigen. Es gilt die Unschuldsvermutung.