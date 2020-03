Maßnahmen der "Öffis" gegen Corona-Virus

Die Wiener Linien verzichten bis dato immer noch auf wirksame Desinfektionsmittel.

Wien. Wie ÖSTERREICH schon berichtet hat, praktizieren die Wiener Linien die feuchte Reinigung aller Flächen, mit denen Fahrgäste in Berührung kommen - also etwa Griffe, Haltestangen oder Haltewunschtasten. Sie reinigen die Züge täglich am Abend und in der Nacht. ÖSTERREICH hat erneut mit den Wiener Linien gesprochen und nachgefragt, ob sich denn an der Reinigungsmethodik etwas geändert hat. Christoph Heshmatpour, Sprecher der Wiener Linien: „Wir haben mit dem Krisenstab der Stadt und Experten gesprochen: Händewaschen durch die Fahrgäste selbst nützt mehr als jedes Desinfektionsmittel“. Desinfektionsmittel sind somit nicht im Einsatz. Sie reinigen zwar täglich, verzichten jedoch immer noch bewusst auf Desinfektionsmittel. Hygieneexpertin Marion Krejci von hygiene.at ist der Meinung, dass eine „einmalige Desinfektion der U-Bahn, wo ja ständig neue Gäste mit neuen Keimen einsteigen, kaum bei der Unterbindung von Corona hilft. Eine häufigere Grundreinigung wäre jedoch sinnvoll.“ Hygienemaßnahmen wie häufiges Handewaschen und Hände selbst desinfizieren wird empfohlen.

