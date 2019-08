Meerschweinchen versehentlich verkauft

Vor ihrem Familienurlaub in Istrien gaben Michaela M. und ihr 14-jähriger Sohn Leon ihre drei geliebten Meerschweinchen in einer Wiener Tierhandlung ab, damit sie in dieser Zeit versorgt werden.

Schwere Zeit

Die drei Meerschweinchen haben für die Familie einen emotionalen Wert. Nach der Trennung seiner Eltern kümmerte sich der 14-Jährige liebevoll um die kleinen Nager. Dann starb der Vater. „Sie halfen meinem Sohn bei der Bewältigung dieser schwierigen Situation“, sagt Mutter Michaela M. zu ÖSTERREICH.

Schock

Dann der Schock: Bei ihrer Rückkehr am 6. August stellte sich heraus, dass eine Mitarbeiterin des Geschäfts im 21. Bezirk die Tiere am 3. August irrtümlich verkauft hatte. Angeblich an eine Familie mit zwei Kindern. Ein Datenblatt dürfte nicht ausgefüllt worden sein.

Aufruf

Jetzt hat nicht nur die Zoohandlung, sondern auch die Familie einen Aufruf auf Facebook gestartet. Darin werden die neuen Besitzer gebeten, sich zu melden. „Mein Sohn und ich sind am Boden zerstört. Die Mitarbeiter haben mir neue Meerschweinchen zugesichert, aber das ist für uns kein Ersatz.“(lae)