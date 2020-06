Mega-Party: Hunderte feiern am Donaukanal

Auch am Schwedenplatz versammelten sich Dutzende zu einer ausgelassenen Party.

Das Gefühl für eine angemessene Distanz zu seinen Nächsten scheint bei den Wienern zunehmend zu schrumpfen. Am Freitagabend versammelten sich Hunderte Menschen am Donaukanal zusammen und tanzten ausgelassen – und ohne jeden Abstand. Offenbar fegten offenbar Experten, die sagen, dass es im Freien kaum Ansteckungsmöglichkeiten gibt, jegliche Angst vor Ansteckung aus den Köpfen der Party People.

Ausgelassene Feier auch am Schwedenplatz

Auch am Schwedenplatz kam es am Freitag erneut zu Partys. Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen am bei der Tankstelle am Schwedenplatz, um dort eine Party zu feiern. Trotz steigender Corona-Zahlen, kam es zu einer größeren Ansammlung. Schließlich musste sogar die Polizei ausrücke