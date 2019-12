Mehere Christbaumbrände in Wien

Die Wiener Berufsfeuerwehr mussten am Heiligen Abend mehrmals ausrücken.

Ein Adventkranz- und zwei Christbaumbrände haben die Wiener Berufsfeuerwehr am Heiligen Abend bzw. in der Nacht auf den Christtag beschäftigt. In den Morgenstunden des Christtags löste ein Adventkranz in der Kölblgasse in Landstraße einen Zimmerbrand aus, wie Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf berichtete. Die beiden Bewohner wachten noch rechtzeitig auf und konnten sich in Sicherheit bringen.

© APA/STADT WIEN /FEUERWEHR

Beide wurden aber vom Brandrauch verletzt, von der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt und der Berufsrettung übergeben, die sie in ein Krankenhaus brachte. Das Feuer selbst war schnell gelöscht.

© APA/STADT WIEN /FEUERWEHR

Bereits zuvor hatten innerhalb von nur sechs Minuten zwei Christbäume in Mariahilf gebrannt, und zwar in der Gumpendorfer Straße und am Getreidemarkt. Ein Feuer löschten die Bewohner selbst fast zur Gänze ab, beim anderen rückte die Feuerwehr mit einem Atemschutztrupp an. In diesem Fall brachten die Einsatzkräfte auch die Nachbarn in Sicherheit. Verletzte gab es aber nicht.