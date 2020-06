Mehr als 10.000 bei BlackLivesMatter-Kundgebung in Wien

Trotz anfänglichem Regen versammelten sich rund 10.000 Menschen am Platz der Menschenrechte in der Wiener Innenstadt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Die Route führte die Teilnehmer vom Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Treitlstraße zum Resselpark.

#blacklivematters demo in vienna, well a lot of people. https://t.co/PS2Su4G0qp