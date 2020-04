''Wie deppert kann man 'Leberkäsesemmel' eigentlich aussprechen?", war nur eines der Kommentare. Die geniale Antwort von Doris Felber begeistert das Netz.

Seit mehreren Tagen haben die Sozialen Netzwerke einen neuen Star. Doris Felber, Chefin der Bäcker-Kette, warb in Videos auf Facebook für ihre Filialen und Produkte. Ihre eigenwillige Art stach dabei den Usern besonders ins Auge. Mit Sprüchen wie "nageln Sie sich in der Pause eine Topfengolatsche" oder "Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein" heimste sie zahlreiche Likes und Kommentare ein.

Doch nicht alle fanden das lustig. Sie erntete auch Spott und Hohn. Doch anstatt sich zu verkriechen oder ähnliches, geht sie voll auf Angriff. Und das gewohnt lustig. Denn sie stellt sich ihren Hatern und liest ihre bösen Kommentare einfach vor. Natürlich rechtfertigt sie sich dann auch. Angelehnt ist das ganze an die Rubrik "Mean Tweets" in der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Darin lesen Stars die besten gemeinsten Tweets über sich selbst vor.

Wie dieser geniale Konter aussieht, sehen Sie hier im Video.