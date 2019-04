Mercedes brannte mitten in Wien komplett aus

Wien. Am Dienstagabend geriet ein Mercedes B-Klasse auf der Wienerbergstraße, im 12. Bezirk in Voll-Brand. Die Feuerwehr bestätigt den Vorfall gegenüber oe24. Unter Atemschutz und mit einer Löschleitung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer und konnten es relativ rasch unter Kontrolle bringen.

Das Feuer brach während der Fahrt aus und der Lenker war am Unfall-Ort. Als die Wiener Berufsfeuerwehr eintraf war der Innenraum des Mercedes bereits in Voll-Brand. Das Auto brannte auch komplett aus.

© Viyana Manset Haber

Wie auf dem Bild zu sehen ist, war auch die Polizei mit einem Einsatzwagen vor Ort. Verletzte gab es keine.

Der Grund für das plötzliche Feuer ist noch unbekannt. Der spektakuläre Brand bracht natürlich Verkehrsverzägerungen auf der Wienerbergstarße mit sich. An einem Tag, an dem mehrere Unfälle bereits für Stau-Chaos in Wien sorgten - oe24 berichtet.