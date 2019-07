Messer-Attacke im Spital: Patient sticht auf Arzt ein

Wien. Heute ist am Vormittag in der Herzambulanz des SMZ Süd von einem Patienten ein Angriff auf einen 64-jährigen Arzt verübt worden. Der Tatverdächtige hatte zunächst, so erste Erkenntnisse, im stark frequentierten Wartebereich auf den Arzt gewartet. Als dieser erschien, griff der Mann zu einem Messer und verletzte den 64-Jährigen mit einem Stich. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger stach der Aggressor dem Mediziner in der Herzambulanz des Spitals in den Bauch. Der Arzt befindet sich nach sofort eingeleiteten notfallmedizinischen Maßnahmen derzeit nicht in Lebensgefahr.

Die Attacke wurde gegen 10.00 Uhr verübt. Der Tatverdächtige hatte im Wartebereich auf den Arzt gewartet und ein Messer gezogen, als der 64-Jährige erschien. Er rammte diesem die Klinge in den Bauch. Der Tatverdächtige nahm nach dem Angriff wieder Platz und wartete, ohne andere Personen zu gefährden, auf das Eintreffen der Polizeikräfte. Er wurde im Wartebereich der Ambulanz widerstandslos festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Hintergründe und Motivlagen sind derzeit nicht bekannt. "Der Arzt wurde lebensgefährlich verletzt, durch eine Notoperation konnte er stabilisiert werden", teilte Maierhofer der APA mit. Die Lebensgefahr sei inzwischen gebannt. Schockzustand im SMZ „Ich bin schockiert über Angriff auf unseren Kollegen“, sagt die Ärztliche Direktorin Michaela Riegler-Keil. Den PatientInnen und MitarbeiterInnen wurde Krisenintervention von ExpertInnen vor Ort angeboten. „Der Arzt wurde notoperiert und ist zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr“, so Riegler-Keil. „Diese schreckliche Tat zeigt auf traurige Weise, dass selbst gegen diejenigen Gewalt ausgeübt wird, die sich um das Wohl anderer kümmern. Wir werden den Vorfall gemeinsam mit der Polizei lückenlos aufklären und analysieren, ob und wie wir solche Vorfälle künftig vermeiden können“, so die Generaldirektorin des Wiener Krankenanstaltenverbunds Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.