Messer-Attacke in Wien: Frau (22) verletzt

Eine 22-Jährige ist am Mittwoch in Wien-Donaustadt durch zwei Messerstiche in den Oberschenkel verletzt worden. Die junge Frau wurde gegen 18.00 Uhr in der Siebenbürgerstraße am Gehsteig sitzend von Passanten entdeckt. Diese riefen die Polizei. Die ebenfalls alarmierte Rettung brachte die nicht lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu der Bluttat gestalteten sich schwierig. In einer ersten Befragung machte die 22-jährige Tschetschenin laut Polizei keine Angaben zum Täter. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Erhebungen.