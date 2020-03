Messerattacke in Wien: Psychischkranker stach auf Vater ein

Ein geistig verwirrter 22-Jähriger soll auf einer Bushaltestation in Donaustadt auf den eigenen Vater eingestochen haben. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

In der Quadenstraße in Wien-Donaustadt spielten sich am Freitag heftige Szenen ab. Ein Mann wurde auf offener Straße mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach mehrmals auf sein Opfer ein. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Zu den Hintergründen gibt die Polizei Wien vorerst noch keine detaillierten Auskünfte. Vorerst bestätigt Polizeisprecher Paul Eidenberger eine Festnahme und einen durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzten Mann.

© Viyana Manset Haber

Wie ÖSTERREICH erfuhr, soll es sich dabei um ein Drama innerhalb der Familie gehandelt haben. Ein offenbar geistig verwirrter 22-Jähriger soll auf der Bushaltestelle in der Emichgasse auf den eigenen Vater eingestochen haben. Der 55-Jährige wurde notärztlich versorgt und mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Der Sohn wurde festgenommen.