Äußerst gefährliche Situationen spielten sich am Pfingstmontag in einer Wohnung in der Donaufelder Straße ab.

28-Jährige warf Glasflaschen aus Fenster

Eine offenbar psychisch kranke Bewohnerin (28) hatte gegen 22 Uhr mehrere Glasflaschen aus ihrem Fenster im 2. Stock auf den Gehsteig geworfen. Etliche Passanten, die beinahe getroffen wurden, wählten daraufhin aufgeregt den Polizeinotruf.

© Michael Baier

WEGA stürmte die Wohnung mit Rammbock

Als die Polizei eintraf und sich die 28-Jährige weigerte, die Türe zu öffnen, rückte auch die Eliteeinheit WEGA in die Donaustadt an. Während die Feuerwehr als Sicherheitsmaßnahme unter den Fenstern Luftkissen aufstellte, brachen die Beamten die Wohnungstüre mit einem Rammbock auf. Als die Wienerin abgeführt wurde, tauchte plötzlich ihr Vater auf und mischte sich aggressiv in die Amtshandlung ein.

© Michael Baier

© Michael Baier

Der Tobende wurde vorübergehend festgenommen und angezeigt. Seine Tochter kam in ein Spital auf die Psychiatrie.