Milchbubi klaut Fahrräder: Polizei bittet um Hinweise

Vier unbekannte Männer beobachteten – offenbar in krimineller Zusammenarbeit – Fahrräder auf einem Fahrradabstellplatz. Danach nahm einer von ihnen einen Bolzenschneider aus einer Tasche und begann, an einem Fahrradschloss zu hantieren. Ein Zeuge machte einige Fotos der Tat und forderte die Männer auf, zu verschwinden. Die Tatverdächtigen lachten und entfernten sich ohne Beute vom Tatort, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Kurze Zeit später beobachtete ein anderer Zeuge den – wie sich später herausstellte – selben Tatverdächtigen, wie er in der Saikogasse an einem Fahrrad – das an einer Laterne angekettet war – hantierte. Der Mann sprach den mutmaßlichen Dieb ebenfalls an. Dieser hatte die Sperrvorrichtung jedoch bereits entfernt, setzte sich auf das gestohlene Fahrrad und flüchtete in Richtung Johann-Zak-Weg. Aufgrund übereinstimmender Personsbeschreibung ist vom selben Tatverdächtigen auszugehen.

Nach jenem mutmaßlichen Täter, der sowohl am versuchten, als auch am vollendeten Einbruchsdiebstahl beteiligt gewesen sein soll, wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien öffentlich gefahndet.