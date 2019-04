Milchbubi raubt Passanten bei Wiener Bahnhof aus

Wien. Der auf den Lichtbildern ersichtliche Jugendliche (17 Jahre, Staatsangehörigkeit Russische Föderation) steht im Verdacht, mehrere Raubdelikte („Straßenraub“) begangen zu haben. Am 23.12.2018 erbeutete der Tatverdächtige Bargeld, nachdem er ein Opfer bedroht hatte, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Am 19.01.2019 raubte der 17-Jährige, gemeinsam mit einem 15-Jährigen und einem noch Unbekannten drei weitere Opfer aus. Dabei erbeuteten die Tatverdächtigen Bargeld und Kopfhörer. Der 17-Jährige ist namentlich bekannt, konnte bis dato aber noch nicht festgenommen werden. Der 15-Jährige konnte ausgeforscht werden und zeigte sich im Zuge einer Vernehmung nicht geständig. Der dritte unbekannte Täter konnte bisher nicht ausgeforscht werden.

Sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, zu dem Aufenthaltsort der gesuchten Person und auch Informationen zur Ausforschung weiterer Opfer bzw. bislang nicht zur Anzeige gebrachten Straftaten, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57210 erbeten.