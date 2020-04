Da staunten einige Zuschauer der "Zeit im Bild 2" nicht schlecht. So hatten sie den Anchorman noch nie gesehen.

Wien. "Letzter Tag in Freiheit vor der Rückkehr in die ORF-"Isolation" morgen", schrieb ORF-Anchor Armin Wolf noch am Montag auf Twitter. Darunter postete er ein Foto, dass ihn in ungewöhnlich kommodem Look zeigt. Mit Drei-Tage-Bart und Brille posierte Wolf damals in einem Shirt mit der Aufschrift "Today I Will Do Absolutely Nothing" vor der Kamera. In der Twitter-Community kam der neue Stil durchaus gut an - doch nun zeigte sich Wolf auch im ZiB2-Studio miT Gesichtsbehaarung und dies scheint im Twitterversum wieder für Diskussionsstoff zu sorgen.

Letzter Tag in Freiheit vor der Rückkehr in die ORF-„Isolation“ morgen: pic.twitter.com/m7y0s3hK1x April 20, 2020

So reagiert das Netz

"Der Wolf im Schafspelz", kommentiert ein User. "Unrasiert und fern der Heimat", schreibt ein anderer. Der neue Look gibt auch gleich den Anlass für neue Spitznamen. "DAS find ich ja mal gut. Armin WOLVERINE", meint einer. Ein anderer schreibt gar: "Wahnsinn, Abraham Lincoln hat heute die ZiB2 moderiert."

Der ZiB-Anchor nimmt es aber mit Humor und kann wieder einmal über sich selbst lachen. "Es ist schon einigermaßen verletzend, wenn man ausschließlich auf sein Aussehen reduziert wird...", schreibt er mit einem Augenzwinkern.

Es ist schon einigermaßen verletzend, wenn man ausschließlich auf sein Aussehen reduziert wird...



(Foto via @wago4819) pic.twitter.com/igPDfupl3r — Armin Wolf (@ArminWolf) April 22, 2020

Hier ein Best-of der Tweets

@ArminWolf

vermutlich so: Ich packe in meinen Koffer... diesmal keinen Rasierer. Morgen dann ZIB im Pyjama. Freu mich schon ????#zib2 #Quarantaene — Thomas Zaric (@TomderZar) April 22, 2020

.@KernNiko, geh bitte berate den Herrn mal hinsichtlich Bart und gib ihm wenigstens ein paar kleine Tips, wie der auszusehen hat, damit es auch gut ausschaut. ????#zib2 https://t.co/0Bp7cPtXmJ — • Hᴇɪɴᴢ Cᴏɴʀᴀᴅꜱ • (@ConradsHeinz) April 22, 2020