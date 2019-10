Mit diesem Grusel-Video mahnt Berufsrettung zur Vorsicht

Heute ist die Nacht der Geister und Dämonen – es ist Halloween und allerorts in Österreich feiern viele in die Nacht hinein. Für die Berufsrettung ist die Nacht wahrlich auch zum Fürchten, denn im vergangenen Jahr war jeder fünfte Einsatz eines Rettungswagens an Halloween in Wien ein Alko-Einsatz. Daher rufen die Helfer mit einem gruseligen Video dazu auf, beim Trinken aufzupassen.

Die Message des Videos soll in etwa sein: Werde für die Notfallsanitäter nicht zum Zombie und passe beim Trinken auf dich und deine Freunde auf.

Die Wiener Berufsrettung ist jedenfalls gerüstet. Heute Nacht sind mehr Einsatzfahrzeuge auf den Straßen, als an einer durchschnittlichen Nacht.