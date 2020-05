Bereits zum zweiten Mal wurden Reißnägel auf Radwegen der Stadt verteilt. Ein Opfer wandte sich nun via Twitter an die Polizei.

Seit Donnerstag, dem 7. Mai, gibt es auf der rechten Fahrspur der Praterstraße in Richtung Wiener Praterstern, einen Pop-Up-Radweg, der nur für Radler reserviert ist. An genau dieser Strecke wurden bereits Reißnägel verstreut, wie Radler in sozialen Medien warnten. Der Vorfall sorgte für große Empörung.

Jetzt passierte es ernuet. Dieses Mal auf der Mariahilfer Straße. Ein Radfahrer twitterte am Dienstag an die Polizei Wien ein Bild des Reißnagels. Dazu schrieb er: "Is das jetzt ein Trend oder so?! Mich hat's fast aufg'haut."

Die Polizei reagierte prompt auf den Tweet und bat darum sofort Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion zu stellen. Inwiefern dieser Vorfall mit jenem in der Praterstraße zusammenhängt oder ob hier geschmacklose Trittbrettfahrer am Werk sind, ist derzeit noch nicht bekannt.