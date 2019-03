Mobbing-Skandal an Wiener Elite-Schule

Das „Gwiku“ in der Währinger Haizingergasse war vor einigen Jahren noch Preisträgerin bei den Schulen des Jahres in Österreich.

Seither hat die Eliteschule kaum mehr gute Tage erlebt. Denn seit Jahren kämpfen Schüler, Eltern und auch Teile des Lehrkörpers mit einer Mathe-Lehrerin, die man einfach nicht los wird. ÖSTERREICH berichtete schon 2017 von schweren Mobbing-Vorwürfen gegen die Lehrerin, die wohl sich offenbar einer tiefschwarzen Form der Pädagogik verschrieben hat.

Volksanwaltschaft prüft jetzt neuen Skandal

Irre Ansagen. Jetzt haben verzweifelte Eltern wieder die Volksanwaltschaft eingeschaltet – nach zwölf Jahren Verbalterror, so lange unterrichtet die Frau hier Mathematik, reicht es allen Beteiligten.

Denn die Sätze, die sie jetzt ihren Schülern entgegenschleuderte, erreichen eine neue Dimension der Grausamkeit: „Liegt Dummheit bei euch in der Familie? Die Billauniform steht dir ohnehin besser“, griff sie eine Schülerin an.

Einer ganzen Schulklasse erklärte sie: „Wenn ihr euch umbringt, macht das wenigstens nicht in der Schule.“.

Kein WC-Gang und dafür strafweise in die Ecke

Schwarze Pädagogik. Für Experten sind die Berichte von den Vorkommnissen ein dichter Hinweis, dass hier schwarze Pädagogik wie in den finstersten Zeiten des vorigen Jahrhunderts zur Anwendung kommt: Unglaublich aber, wahr – in ihrer Klasse dürfen Kinder während der Stunde nicht aufs WC gehen, auch wenn es noch so dringend wird. Und: Kinder müssen Winkerl stehen – im Jahr 2019.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer erklärte gegenüber dem ORF in „Wien heute“, dass „so etwas heute nicht mehr passieren darf“. Bisher sei aber immer Aussage gegen Aussage gestanden... (gaj)