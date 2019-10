Mord-Alarm: Leichenteile in Tiefkühltruhe gefunden

Wien. Bewohner eines Mehrparteienhauses verständigten die Polizei und beschwerten sich über massiven Gestank – vermutlich aus dem Keller kommend – wie die LDP Wien in einer Aussendung schreibt. Die Polizisten fanden eine Kühltruhe in einem Kellerabteil, in dem sich Plastiksäcke mit derzeit übel riechendem unbekannten Inhalt befanden. Es soll sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um menschliche Überreste handeln.

Alles Weitere ist derzeit noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen, die das Landeskriminalamt Wien übernommen hat.

