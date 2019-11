Mord-Alarm in Wien: Täter geflohen

Wien. Im Wiener Gemeindebezirk Döbling lief seit dem späten Montagabend ein großer Polizei-Einsatz nach einem flüchtigen, mutmaßlichen Mörder, österreichischer Herkunft. Im Innenhof eines Wohngebäudes in der Hameau-Straße soll sich laut Polizei ein Mord ereignet haben. Dabei soll ein Schuss gehört worden sein. Das Opfer sei – so wie der Täter – männlich und österreichischer Herkunft.

Der Täter sei flüchtig, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber oe24/ÖSTERREICH. Ein Polizei-Hubschrauber kreiste über das Gebiet in der Nähe des Tatortes. Die Polizei geht vorerst davon aus, dass der flüchtige Tatverdächtige bewaffnet ist, weil noch keine Waffe gefunden worden sein dürfte. Das Einatzkommando Cobra wurde bei der groß angelegten Fahndung hinzugezogen.

Täter mit dem Auto geflohen?

Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.30 Uhr von einer Zeugin alarmiert. Im Innenhof des Gebäudes in der Hameaustraße soll der Flüchtige den Mann mit einem Schuss getötet haben. Anschließend soll er in einem Auto geflohen sein, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA.

In einer Reihe von Tweets geben die Beamten Informationen über den Vorfall an die Öffentlichkeit weiter. "Nach einem vermutlichen Tötungsdelikt fahnden wir im Bereich Döbling nach einen flüchtenden Täter. Wir sind verstärkt in diesem Gebiet im Einsatz", so die Polizei Wien auf Twitter. Die Fahndungsmaßnahmen wurden in der Nacht auf das Wiener Stadtgebiet ausgeweitet.

#Update zum polizeilichen Großeinsatz in #Döbling: Nach einem vermutlichen Tötungsdelikt fahnden wir im Bereich Döbling nach einen flüchtenden Täter. Wir sind verstärkt in diesem Gebiet im Einsatz. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 4, 2019

Wie bereits von oe24/ÖSTERREICH berichtet, geht die Polizei von einem Mord mit einer Schusswaffe aus. Über das Opfer, das am späten Montagabend erschossen wurde, ist bis jetzt noch nichts bekannt.

#Döbling: Derzeit gehen wir von einem Mord mit Schusswaffe aus. Ein derzeit unbekannter Täter ist flüchtig und es laufen intensive Fahndungsmaßnahmen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 4, 2019

Die Polizei hat für die Journalisten extra einen eigenen Sammelpunkt in Neustift am Walde eingerichtet.

#Medienvertreter : in 19., Neustift am Walde 66 wird ein Mediensammelpunkt eingerichtet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 4, 2019

Der Mord soll sich laut Polizei in einem Gemeindebau in der Hameau-Straße, in Döbling ereignet haben.