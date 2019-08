Mord-Alarm in Wien: Toter in Wohnhaus gefunden

Am Dienstagvormittag ist in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering die Leiche eines unbekannten Mannes aufgefunden worden. Ein 17-jähriger hatte gegenüber Polizeibeamten angegeben, dass es dort zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Der Vorfall trug sich Montagabend zu.

17-Jähriger festgenommen

Todesursache und Motiv sind derzeit unbekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 17-Jährige ist in Haft.

Karte: Hier wurde der Tote gefunden

Weitere Infos folgen