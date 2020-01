Mord-Drama um Tierfreundin (28)

Weil er seit einer Woche keinen Kontakt zu seiner Tochter hatte, fuhr der Vater zu ihrer Wohnung.

Wien. Dienstagabend machte der Vater von Birgit H., der über einen Schlüssel für die Wohnung seiner Tochter in Floridsdorf verfügt, eine schreckliche Entdeckung: Die Tochter, die er seit einer Woche nicht erreichen konnte, lag tot zu Hause – und das offenbar in einer Art und Weise, die keinen anderen Schluss zuließ, nämlich: Dass die 28-Jährige getötet wurde.

Die Polizei gab tags darauf bekannt, dass sich der Mordverdacht erhärtet habe. Eine konkrete Tatzeit sei nicht bekannt.

Laut erster Obduktion war die junge, extrem tierliebende Frau mit bloßen Händen erwürgt oder mit einem noch unbekannten Gegenstand erdrosselt worden. Von wem, das war zu Redaktionsschluss noch ­völlig unklar. Denn das Mordopfer, das seit 9 Jahren in dem Haus in der Arnoldgasse wohnte und durch seinen immer freundlichen, offenen Charakter auffiel, hatte zuletzt, wie man auf Facebook verfolgen kann, zwei On-Off-Beziehungen – mit einem älteren IT-Systemtechniker sowie langjäh­rigen Wiener Unterhaus-Tormann und einem etwas jüngeren Elektriker. Auf den Facebook-Seiten beider Männer sind jeweils Fotos in harmonischer Zweisamkeit mit Birgit H. zu sehen.

Zwischen den Männern – Eifersucht als Motiv?

Mit dem Elektriker war die Wienerin seit November 2019 „in einer Beziehung“, die er am 16. Jänner mit einem Kussfoto auf Facebook gleichsam bestätigte. Doch am 26. Jänner lud dann der andere, der ältere Ex-Freund, mehrere Bilder der beiden hoch, die auf ein Wiederaufleben der Gefühle zwischen ihm und Birgit H. schließen ließen – wobei sich die 28-Jährige nicht ganz klar darüber gewesen sein dürfte, wem ihr Herz gehören sollte. Einmal, im Jänner, postete sie: „Türen schließen sich, neue öffnen sich.“

Einer der beiden Männer wurde Dienstagabend mit schockiertem Gesicht im Wohnhaus von Birgit H. gesehen, der zweite soll auf der Flucht sein. Mittwoch wiederum saß ein dritter Mann, ihr derzeit angeblich bester Freund und in etwa so alt wie sie, im Stiegenhaus und weinte heftig. Er soll aber mit dem Verbrechen nichts zu tun haben.

Wie ÖSTERREICH erfuhr, war die 28-Jährige bis zuletzt auch auf mehreren bekannten Online-Dating-Seiten aktiv. Traf sie hier auf ihren Mörder – und ist der Kreis der möglichen Täter also viel größer?

So wie es derzeit aussieht, hat die Polizei mindestens zwei verdächtige Männer, die um die Gunst der jungen Frau mit der auffälligen, blonden Pagenkopffrisur heftig gebuhlt hatten. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

(kor, sia)