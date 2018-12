Mord mitten in Wien: Intensive Fahndung nach Täter

Wien. Die Polizei konnte etwa zwei Stunden nach der Schussattacke auf zwei Personen einen Mann abführen - allerdings dementiert die Polizei eine Festnahme eines Mord-Verdächtigen. Die Beamten durchsuchten gleich nach Alarmierung alle Geschäfte in der Umgebung, um Lugeck und Figlmüller.

Nach der Bluttat in der Wiener City am Freitagnachmittag hat es entgegen Medienberichten keine Festnahme in Zusammenhang mit den Schüssen gegeben. Polizeisprecher Daniel Fürst schloss dies gegenüber der APA aus.

In der ganzen Stadt wird intensiv nach dem Täter gefahndet. Ein Zeuge spricht davon, einen Mann mit Pistole und Bart flüchten gesehen zu haben. Die Polizei war mit Spurensicherung am Tatort. Alle Geschäfte in der Umgebung wurden durchsucht. Nun läuft die Suche nach dem Täter auch mit Hubschrauber und Großeinsatz der Polizei. Die Innenstadt wurde abgeriegelt.