Mordversuch nach Musikstreit: Kennen Sie diesen Mann?

Am 24. November 2018 waren drei Männer (32, 32 und 42 Jahre alt und alle serbische Staatsbürger) zu Fuß am Gehsteig in der Triester Straße im zehnten Wiener Gemeindebezirk Favoriten unterwegs.

Ein bisher Unbekannter fuhr Opfer mit Pkw an

Plötzlich wurden sie von einem bisher unbekannten Täter mit einem Pkw von hinten angefahren und zum Teil niedergestoßen. Einer der Männer erlitt schwere, ein anderer leichte Verletzungen. Durch einen Sprung auf die Seite konnte sich der dritte Mann in Sicherheit bringen und bliebt dadurch unverletzt.

Musikstreit und Lokal-Rausschmiss als mögliches Motiv

Mögliches Motiv für den mutmaßlichen Mordversuch ist ein Streit, der zuvor zwischen den drei Opfern und dem mutmaßlichen Täter in einem Lokal eskaliert sein soll. Streitthema war die Musik im Lokal. Der Lokalbesitzer verwies den unbekannten Tatverdächtigen und seinen Begleiter des Lokals.

Der Täter dürfte im Pkw gewartet haben, bis die drei Opfer das Lokal verließen. Der mutmaßliche Mordversuch geschah gegen 4:05 Uhr morgens.

Ermittlungen bezüglich der Identität des mutmaßlichen Täters (Fahrer des Autos) sowie seines Beifahrers verliefen bislang ergebnislos. Es konnte jedoch ein Foto des Gesuchten ausfindig gemacht werden, das nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wird.

© LPD Wien

Das LKA (Außenstelle Süd, Gruppe KUTSCHER) ersucht um sachdienliche Hinweise - auch anonym - zum Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 01-31310-57800.