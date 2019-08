Motorrad-Diebe auf frischer Tat ertappt

Wien. Ganz offensichtlich haben zwei Männer in der Nacht auf Montag in Wien-Favoriten versucht, ein Leichtmotorrad zu stehlen. Die Ungarn im Alter von 17 und 41 Jahren verluden die LML Star, die optisch einer Vespa gleicht, in der Altdorferstraße in einen Klein-Lkw und wurden dabei von Polizisten beobachtet. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Kurz nach 1.00 Uhr wurden die Beamten im Zuge ihres Streifendienstes auf das Duo aufmerksam, das mit dem Klein-Lkw auch noch auf der Busspur parkte. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die Ungarn das Leichtmotorrad stehlen wollten. Die Beamten fragten beim Besitzer nach, der angab, sein Fahrzeug vor einigen Tagen dort abgestellt zu haben.