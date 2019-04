Mutmaßliche Einbrecher-Bande auf frischer Tat ertappt

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang es nach mehrtägigen Ermittlungen, vier Personen wegen des Verdachtes des Einbruchsdiebstahls festzunehmen.

Die vier Beschuldigten waren am Montag mit einem in Polen gemieteten Wagen nach Österreich gereist und hatten sich in einem Hotel in Herzogenburg einquartiert. Am Dienstag fuhren drei Männer in die Hauptstadt, wo in verschiedenen Bezirken potenzielle Einbruchsobjekte in etlichen Wohnhäusern ausspioniert wurden. Hierbei wurden die Wohnobjekte immer von zwei Männern betreten.

Am Mittwoch versuchten drei der vier Männer schließlich zwei Einbrüche in der Döblinger Hauptstraße in Wien-Döbling und in der Schleiergasse in Wien-Favoriten. Trotz massiver Gewaltanwendung scheiterten die Verdächtigen an den dortigen Sicherheitstüren. In der Moissigasse in Wien-Donaustadt gelang es den Tatverdächtigen schließlich, eine Türe aufzubrechen.

© LPD Wien

Es folgte der sofortige Zugriff durch die Kriminalbeamten, die drei Männer wurden festgenommen. Der vierte Komplize wurde in den Abendstunden in dem Hotel in Niederösterreich festgenommen. Die Verdächtigen sind aus der Ukraine (23 & 32), Russland (25) und Georgien (29). Alle Beschuldigten befinden sich in Haft.

Die Polizei stellte diverses Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sicher.