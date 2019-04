Mutmaßlicher Einbrecher attackierte Ladendetektiv

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr wurde ein Ladendetektiv in einem Geschäft in der Triester Straße in Wien-Favoriten auf einen mutmaßlichen Dieb aufmerksam. Als er ihn zur Rede stellen und aufhalten wollte, attackierte ihn der Verdächtige und flüchtete.



Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten den mutmaßlichen Täter im Nahbereich des Tatortes festnehmen. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen rumänischen Staatsbürger.