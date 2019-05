Ein Paketzusteller wurde Opfer einer hinterhältigen Attacke: Als er am Donnerstag gegen 11:55 Uhr zwei Pakete in der Saligergasse im zehnten Wiener Gemeindebezirk Favoriten zustellen wollte, wurde er bei der Übergabe angegriffen. In den Paketen befanden sich jeweils drei Handys. Ein Mann öffente die Wohnungstür und zeigte dem Zusteller eine Reisepass-Kopie.

Zwei unbekannte mutmaßliche Täter

Als der Lieferant den Mann darauf hinwies, dass er einen amtlichen Lichtbildausweis benötige, versetzte der Tatverdächtige dem Paketzusteller einen Stoß und schlug ihm die beiden Pakete aus der Hand. Ein zweiter mutmaßlicher Täter kam daraufhin aus der Wohnung und nahm beide Pakete an sich. Der Zusteller flüchtete und verständigte die Polizei.

19-jährige Mieterin wisse von nichts

Bei einer Nachschau an der Wohnadresse öffnete eine 19-Jährige die Wohnungstüre. Die Frau teilte den Polizisten mit, dass sie alleine in der Wohnung sei und behauptete, nichts von dem Vorfall zu wissen. Auch eine Nachschau in der Wohnung verlief erfolglos. Die 19-Jährige wurde daraufhin zur Einvernahme ins Landeskriminalamt (Außenstelle Süd) verbracht.

Es besteht der Verdacht des Raubes. Die Ermittlungen sind im Gange.