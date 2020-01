Ab 4. Februar ist die Mutter aller Studentenpartys direkt neben der Oper daheim.

Der Tuesday-Club im U4 ist wahrlich eine Legende in der Wiener Szene -vom Top-Promi bis zum frisch zugereisten Studi aus den Bundesländern tanzten hier in den letzten 29 Jahren ganze Generationen ab.

Falco, Prince & Johnny Depp. Natürlich immer unter den gestrengen Blicken von Türsteher-Legende Conny de Beauclair feierten hier Falco, Prince oder Johnny Depp.

1.500 wilde Partys

Insgesamt ging der Tuesday-Club mehr als 1.500 Mal im U4 über die Bühne.

Ab 4. Februar hat der Tuesday-Club eine neue Heimstätte - die Legende wechselt in die ehemalige Albertina Passage neben der Oper ins neue Kultlokal "O - der Klub".

"Ich bin stolz, dass wir es nach 29 Jahren geschafft haben, uns noch einmal neu zu erfinden und die 'Institution' Tuesday-Club in die neue Top-Location Wiens zu holen", so Tuesday-Club-Host Christoph Wiesner alias DJ Berlü. Auch die Gründungscrew um Alexander Knechtsberger ist erfreut, dass der am 21. Jänner 1991 gegründete Club eine neue Zukunft hat.