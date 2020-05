Nach "Corona-Party": Droht Martin Ho jetzt 12.000-Euro-Strafe?

Erst vor 14 Tagen gab es eine Kokainparty in Martin Ho's Lokal Dots im Brunnerhof – Jetzt folgte der nächste Corona-Wirbel. Doch: Mit welchen Strafen muss der Szene-Wirt nun rechnen?

Wien. Nach einer wilden Koksparty im "Dots" im Nobelbezirk Wien-Döbling geriet der Szene-Wirt Martin Ho ins Kreuzfeuer der Medien und der Exekutive. Keine 14 Tage später folgte der nächste Corona-Skandal: Im "Club X", dessen Besitzer ebenfalls Martin Ho ist, feierten vergangenes Wochenende dutzende Gäste in der Wiener City. Geleaktes Bildmaterial zeigte dabei, dass weder Sicherheitsabstand noch Sperrstunde eingehalten wurden. Auch die maximal zulässige Anzahl von vier Personen pro Tisch wurde ignoriert. Ein weiterer Punkt, der für heftige Kritik sorgte, ist, dass das Lokal bis nach 23.00 Uhr geöffnet hatte. Auf Instagram ließ sich daraufhin ein Posting der feucht-fröhlichen Nacht mit der Zeitangabe "23.15 Uhr" finden – also eine Viertelstunde, nachdem für alle Lokale in Österreich eigentlich Sperrstunde wäre.

Ho selbst weist die Vorwürfe auf ÖSTERREICH-Anfrage zurück. Sein Pressesprecher meint: „Der Club hat um 23 Uhr geschlossen. Das Video wurde später gepostet.“ Und zum Vorwurf, dass der Abstand zwischen den Gästen nicht eingehalten wurde, meint der Pressesprecher keck: „Das war eine schlechte Perspektive auf den Fotos.“

In den sozialen Medien fand ein regelrechter Aufschrei statt. Facebook-User fragte sich, ob denn das Gesetz für den Szene-Wirten nicht gelten würde, und wenn doch, wie hoch die Strafe für die zahlreichen Corona-Verstöße wäre.

Corona-Strafenkatalog: Drohen Ho 12.000 Euro Strafe?

Anfang März veröffentlichte oe24 den "Strafkatalog der Corona-Sünder" aus dem Innenministerium. Verstöße von Privatpersonen gegen die strikten Corona-Regeln werden mit 600 bis zu 3.600 Euro geahndet. Doch wie sieht die Lage bei den Unternehmern aus? Hier können mögliche Strafzahlungen weitaus schmerzhafter ausfallen: Wird etwa ein Geschäft oder ein Restaurant trotz des Verbots geöffnet, wird das mit bereits 3.000 Euro ab­gestraft. Wiederholen das Unbelehrbare, kann dieses Ignorieren der Regeln sogar 30.000 Euro kosten.

Welche Summe müsste nun Martin Ho zahlen? Das wieder offline genommene Bildmaterial lässt vermuten, dass an besagtem Abend im "Club X" gegen mehrere Corona-Regeln verstoßen wurde. Kein Sicherheitsabstand, Kellner ohne Schutzmasken, mehr als 4 Personen pro Tisch, Sperrstunde nach 23 Uhr – vier mögliche Verstöße gegen die Corona-Regelungen. Ginge man nun von der Mindeststrafe für Unternehmen aus, müsste der Szene-Wirt rund 12.000 Euro für diese eine Nacht beraffen. Wie hoch eine mögliche Strafe nun tatsächlich sein wird oder ob Martin Ho für die Verstöße belangt wird lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht sagen.

Ho und sein Pressesprecher bestreiten die Vorwürfe vehement.