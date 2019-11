Nach Geldabhebung Pensionistin ausgeraubt

Drei Frauen stahlen einer 81-Jähriger mehrere Tausend Euro aus ihrer Handtasche und liefen davon.

Wien. Drei unbekannte Täterinnen haben einer 81-jährige Frau am Donnerstagnachmittag im Bereich des Schönbornparks in Wien-Josefstadt mehrere Tausend Euro aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Pensionistin hatte das Geld zuvor in einer Bankfiliale in der Alser Straße abgehoben und ging zu Fuß zu ihrem Wohnhaus, berichtete die Polizei. Als sie die Haustür öffnete, schlugen die Diebinnen zu und flüchteten.

Zwei der Frauen trugen einen großen, schwer aussehenden Karton, woraufhin ihnen die Seniorin die Tür aufhielt. Diesen Moment nützte die dritte Täterin aus und zog das Kuvert mit dem Geld aus der Handtasche der 81-Jährigen. Diese wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen unbekannte Täterschaft.